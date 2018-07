Iedereen mag weer contant betalen in het gemeentehuis van Raalte

Ambachten en vertier op Lemelse markt die bijna niet door zou gaan

9:19 Het leek over en uit voor de oud-Hollandse markten in Lemele. Toen de nood het hoogst was, zette het dorp de schouders eronder en ziedaar, de eerste van vier oud-Hollandse markten in Lemele is woensdagavond onder een goed gesternte verlopen.