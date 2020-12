IJsclub in Heino int dit jaar geen contributie: ‘Onze leden niet in de kou laten staan’

Nieuwe wijk in Heino krijgt vorm: ‘Behoefte aan nieuwe woningen is groot’

18:11 Er zit schot in de nieuwbouwwijk aan de Molenweg in Heino. De gemeente Raalte heeft deze week de eerste plannen voor de wijk, waar ongeveer 100 woningen moeten verrijzen, online gepresenteerd. Het woord is nu aan het dorp. Heinoërs mogen deze maand zeggen wat ze ervan vinden. Plaatselijk Belang Heino kan niet wachten op de nieuwe wijk. ,,Er staan vandaag nog maar veertien huizen te koop in Heino.”