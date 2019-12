IJsfestijn in Raalte heeft mannenkoor als stille motor

Nu zo snel mogelijk knoop doorhakken over N35

3 december Kabinet en provincie moeten zo snel mogelijk een knoop doorhakken over de N35 tussen Wierden en Raalte. Dat is de motie waarvoor VVD en PVV vandaag de handen op elkaar hebben gekregen in de Tweede Kamer. Concreter dan dat wordt het niet. Er is geen tijdslimiet of andere voorwaarde gesteld voor de geteisterde weg waarover al jaren gesteggeld wordt.