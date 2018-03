IJsmeester Tonnie doet schietgebedje voor ijsbaan Raalte

Hoewel het krakend geluid en de barsten in het ijs al heldere signalen zijn, haalt de ijsmeester de prikstok en het meetapparaat tevoorschijn. Hij schat dat de ijslaag niet dikker is dan vier tot viereneenhalve centimeter. Walraven krijgt gelijk. ,,Viereneenhalve centimeter'', klinkt het teleurgesteld. ,,We hebben zes centimeter nodig.''

De ijslaag die nog niet stevig genoeg is, de dooi die voorspeld is: het gaat erom spannen of de ijsbaan in Raalte morgen (vrijdag) open kan. ,,We hebben nog zeker zo'n koude nacht nodig als die van woensdag op donderdag. Morgenochtend (vrijdag) hakken we de knoop door.''