IJsseldijk helemaal versterken? Eerst met nagebootste wateroverlast testen of dat wel nodig is

Grasmat afgekeurd

Deze dijk is nogal zandig en de rekenregels gaan in Nederland uit van kleiige dijken. Daarom is de dijkbekleding tussen Olst en Zwolle afgekeurd. Het waterschap gaat er nu vanuit dat de bekleding van de hele dijk vervangen moet worden. Het onderzoek moet uitwijzen of dat wel echt zo is. Of dat een deel van de huidige dijkbekleding kan blijven liggen.