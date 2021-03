‘Ik ben je kind, niet je vrouw’, zei de dochter tegen haar van misbruik verdachte vader

VVD'er Daniel Koerhuis uit Raalte gaat nog eens vier jaar naar Tweede Kamer

17 maart Raalter VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis mag nog eens vier jaar de Tweede Kamer in voor de liberalen. Samen met zijn vrouw en zoontje genoot hij van de eerste exitpoll. ,,Ik ben vrijwel zeker van mijn plek in de Kamer. Nu kan ik me blijven inzetten voor veel meer woningbouw.’’