Illegale bewoning arbeidsmigranten op Den Alerdinck in Laag Zuthem

Update Hans Olthof volgt Anton Bosch op als wethouder in Olst-Wij­he

15:05 VVD-fractievoorzitter Hans Olthof (50) is de beoogde opvolger van wethouder Anton Bosch in Olst-Wijhe. Bosch stopt per 1 februari 2020. Gemeentebelangen en CDA ondersteunen de voordracht van Olthof door de VVD. Als hij wordt benoemd, is dat voor de periode tot de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.