In dit dorp bouwen jongvolwassenen hun eigen huis: ‘We zijn razendenthousiast’

Geld & Geluk Huis van Rosalien en Laurens heeft label A+: ‘Betalen 230 euro aan energiekos­ten’

In deze Mezza-rubriek vragen we lezers naar hun relatie tussen Geld en Geluk. Rosalien wil trouwen in het buitenland, Laurens heeft nog wel wat besparingsideeën. ‘Had je die lipbalsem echt nodig?’

7:54