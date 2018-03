In Heino ontwikkelde methode opgepikt door VluchtelingenWerk

Belangrijk moment

Deze uitrol naar Noord-Nederland is voor PresZent een belangrijk moment, het betekent in eerste instantie dat de organisatie twee personeelsleden aanneemt om in Noord-Nederland trainingen te verzorgen.

Een verdere uitrol naar Vluchtelingenwerk in de rest van het land en naar andere organisaties zoals gemeenten of het UWV is niet uitgesloten. Maarten Broeks, eigenaar van PresZent: ,,We zijn hier al heel erg blij mee. We zijn in Heino begonnen en daar zijn ze enthousiast. We maken nu een sprong naar Noord-Nederland en je weet niet wat er nog gaat komen.''