In huize Meulenbroek gaat het nog maar over één ding: Operatie IJssellinie

Bijna geen kaarten meer voor Operatie IJssellinie

7:00 De vraag naar kaarten voor Operatie IJssellinie is zo groot geweest dat er bijna geen kaart meer te krijgen is. Alle twaalf voorstellingen zijn zo goed als uitverkocht. Per uitvoering kunnen 350 bezoekers het theaterspektakel op het landgoed De Haere in Olst bijwonen. Opgeteld kijken in september 4.200 mensen naar de voorstellingen in de open lucht.