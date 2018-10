In Luttenberg gaat klok geen uur, maar 700 jaar terug

Met een stok in de hand, een mand en een takkenbos op de rug loopt Frank Hogeman al voor de derde keer de hele route van 2,5 kilometer over de ‘berg’. Hij is één van de circa 300 vrijwilligers die meewerkt om van het Middeleeuws Festijn een succes te maken. Gekleed in een bruine pij is Hogeman deze dag een marskramer, zoals die op deze eeuwenoude handelsroute van Twente naar Zwolle 700 jaar geleden ook gelopen zou kunnen hebben. De Luttenberger probeert zijn waren te slijten en poetst schoenen, als zijn toehoorders het willen. ‘Het is een geweldige dag’, vindt hij. Vooral de interactie met het publiek waardeert hij. ‘Iedereen doet mee en gaat mee in het spel.’