In Luttenberg vieren ze kerst met een kerkdienst in het dialect

In de kerk in Luttenberg staat een delegatie van het Liturgie koor klaar om alles te vertellen over de kerkdienst op kerstavond. Het leek het koor een ludiek idee om de kerstviering volledig in het dialect op te voeren. En dus kropen ze samen met dirigente Doortje Lugtenberg in de pen en herschreven ze alle liederen naar het dialect. En dat was volgens Gerda Veldman, lid van het koor, niet zomaar gedaan. ,,We kunnen allemaal meer dan een aardig woordje dialect spreken. Maar probeer dat maar eens te vertalen op papier. Dat is een lastig karwei. Je slikt letters in, de klanken zijn anders en het leest lastiger.”