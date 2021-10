In Raalte kunnen jongeren samenwonen in een ‘Deelhuus’: ‘Stap naar zelfstandige woning is groot’

Klimaatre­bel Tessel (46) uit Olst bezet de hele week Haagse kruispun­ten: ‘Het is mijn morele plicht’

13 oktober Tessel Hofstede (46) uit Olst is een van de klimaatrebellen die momenteel ‘ontwrichtende’ acties houden in Den Haag. De moeder van drie tieners heeft er de hele week vakantie voor genomen. ,,Het is mijn morele plicht’’, zegt Hofstede, die eerder landelijk coördinator was van klimaatbeweging Extinction Rebellion.