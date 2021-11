In Raalte nemen opvallend veel mensen een coronaprik: wat is het geheim?

Volgens de meest recente cijfers van het RIVM is maar liefst 90 procent van de inwoners van Raalte van 12 jaar en ouder volledig gevaccineerd tegen Covid-19. De vaccinatiebereidheid in deze Sallandse gemeente is daarmee een van de hoogste van heel Nederland. Landelijk ligt het percentage op 83 procent. Slechts in een handvol gemeenten, vooral in het zuiden van het land, hebben relatief meer mensen een prik gehaald dan in Raalte.