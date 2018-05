Inbraken in Raalte

Overijs­sels bindt technisch talent

11:38 In een poging technisch talent met een hbo- of wetenschappelijke opleiding voor de regio te behouden heeft provincie Overijssel een actieprogramma ontwikkeld. Vanuit de Staten is aangedrongen op zo'n programma omdat een tekort aan technisch personeel een bedreiging is voor de economische ontwikkeling van de regio.