‘Ineens’ wordt er een Engelse bom gevonden in Raalte: ‘Was maar een klein stukje vliegen vanuit Brabant’

Fietstocht langs verborgen heilige huisjes in Olst-Wij­he: ‘Hoe ouder de kerk, hoe meer verhalen’

Bij een kerk denk je al snel aan een eeuwenoud gebouw met vaak een kenmerkende toren, maar wat veel mensen niet weten is dat er vroeger ook diensten plaatsvonden op bijvoorbeeld de boerderij of in andere gebouwen. Met een fietsroute langs die plekken willen kerken in Olst-Wijhe vanaf dit weekend die geschiedenis laten zien.

6:14