Inhoud prevaleert in Raalte eerst boven coalitievorming

Politie Olst Wijhe dreigt beelden stenengooier openbaar te maken

9 april De stenengooier is gewaarschuwd. Op bewakingsbeelden is te zien hoe hij een steen door de ruit goot van de fietsenwinkel van Logt Tweewielers in Olst. Als hij zichzelf niet meldt zet de politie de beelden openbaar.