Interesse uit het hele land voor duurzaam wonen in Olst

Sten­tor-weerbe­richt: regen op zaterdag zorgt voor verkoeling

27 juli Het einde van de periode van extreme hitte is in zicht. Vandaag stijgt het kwik in Oost-Nederland nog een keer tot 35 of 36 graden, maar daarna koelt het dan toch echt af, zegt Raymond Klaassen van Weerplaza, die voor de Stentor deze week de weersvoorspellingen doet.