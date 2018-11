Inval in België: bestolen imker uit Raalte heeft 90.000 bijen terug

Kogelman is ‘intens gelukkig’ en heeft de kasten vandaag direct opgehaald bij een bevriend imker in België, die er tijdelijk over waakte. Zowel de Nederlandse als de Belgische politie deden al maandenlang onderzoek naar de handel in bijenvolken. De man heeft bekend. Voor zover bekend opereerde de hobby-imker in zijn eentje en was 't hem vooral te doen om de raten met rauwe honing, die hij in snippers verkocht als lekkernij. ,,Een stukje van een bij een centimeter is al voldoende om een dag lang op te kunnen kauwen. Dan krijg je steeds die honingsmaak,’’ vertelt Kogelman. ,,Dat doe ik dus zelf nooit. Ik slinger liever en verkoop in honing in potjes.’’