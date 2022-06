Investering in baan betaalt zich uit, BMX-top leeft zich uit in Raalte: ‘Spannend tot aan de finish’

Investering

Veltink is één van de drijvende krachten achter het BMX-succes van CRT. Nadat vorige maand het Overijsselse kampioenschap werd gehouden op de baan in Raalte, vindt dit weekeinde de Topcompetitie van de KNWU (Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie) plaats in het Sallandse dorp. Allemaal dankzij een investering in de baan twee jaar geleden.

Dit is de eerste keer dat de nationale Topcompetitie is neergestreken in Raalte. Zien we de nationale BMX-top nu vaker in Salland verschijnen?

Veltink: ,,Als het aan ons ligt, dan zeker. Het is voor het eerst dat we zo'n groot evenement hebben georganiseerd. Er zijn zo'n 530 rijders hier te gast en al met al lopen er telkens zo'n 1000 tot 1500 mensen rond. We hebben veel positieve reacties gekregen. Gelukkig hebben zich tot op heden geen gekke ongelukken voorgedaan. Er zijn wel wat valpartijtjes geweest, maar dat houd je altijd.”