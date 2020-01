Investering van 300 miljoen in energienet maakt nu nieuwe windmolens en zonneparken mogelijk in Oost-Nederland

Dubbel feest in Boerhaar: carnavals­ver­e­ni­ging De Wet’ringdempers is 44 jaar geworden

7:00 De 80-jarige Johan Schurink is al ruim zijn halve leven verknocht aan carnavalsvereniging De Wet’ringdempers uit Boerhaar. Hij was in 1976, 44 jaar geleden, een van de oprichters. En 44 is een jubileumsgetal in carnavalsland. Want dat is viermaal 11, hét getal in de wereld van de Raad van Elf. Dubbel (carnavals)feest dus dit jaar in Boerhaar.