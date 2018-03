Inwoner van Lelystad opgepakt voor inbraakgolf in Raalte

Inbraakgolf

De politie onderzoekt of de verdachte meer op zijn kerfstok heeft, want in de gemeente Raalte is vorige week in totaal elf keer ingebroken. Er moet daar in elk geval nóg minstens één inbreker actief zijn geweest, want ook zaterdagavond hield de inbraakgolf aan. De verdachte uit Lelystad kan daarvoor als mogelijke dader worden afgevinkt, want hij zit sinds vrijdagavond in bewaring. De man is nog niet voorgeleid.