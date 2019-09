Inwoners Luttenberg kiezen: extra woningen aan Luttenbergerweg

Het dorp wordt hoogstwaarschijnlijk aan de Luttenbergerweg uitgebreid met twintig tot dertig woningen, afhankelijk van de vraag. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om later nog meer woningen aan die locatie toe te voegen als daar vraag naar is. Volgens een gemeentewoordvoerder is er op dit moment vraag naar nieuwe woningen in Luttenberg. Het dorp beschikt nu over 875 woningen. ,,Gezien de demografische ontwikkeling van Luttenberg zal er ook de komende tijd nog behoefte zijn aan nieuwe woningen. We willen graag dat mensen kunnen blijven wonen in Luttenberg en dat er ook voor de starters uit Luttenberg een geschikte woning is’’, zegt een woordvoerder van de gemeente Raalte.