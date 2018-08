Inwoners Raalte en Olst-Wijhe schrikken niet terug voor prik

Houtrot in fundering van Olster Aardehui­zen

17:55 De fundering van een dik pakket zand zorgt voor koelte in de zomer en warmte in de winter. Er moet alleen geen vocht in zitten. Bij een van de Aardehuizen in Olst is houtrot aangetroffen in balken die het dak van de bolvormige woning dragen.