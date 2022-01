Inwoners Raalte positief over plan voor nieuwe inrichting centrum: ‘Zo kan het een stuk levendiger worden’

Raalte is al langere tijd bezig met plannen voor de Grote Markt en de Plas. De pleinen in het centrum van het dorp liggen er troosteloos bij. Er is weinig sfeer en het nodigt niet echt uit tot verblijven. Vorig jaar heeft de gemeente een enquête gehouden onder de inwoners over de wensen voor het plein en die zijn nu verwerkt in het nieuwe ontwerp. Daarbij is ruimte ingetekend voor zowel groen als voor evenementen.