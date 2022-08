Is de Sallandse vlag na een jaar al goed ingeburgerd? ‘Hij moet nu zelfstandig gaan wapperen’

Hoe Stöppelhae­ne in Raalte uitgroeide tot groots feest: ‘Betekenis even simpel als mooi’

Het Sallands Oogstfeest, oftewel Stöppelhaene, is in volle gang in het centrum van Raalte. Na twee jaar draait het festijn weer op volle toeren. Het dorpsfeest groeide uit tot een van de grootste evenementen in de regio. Maar zo begon dat in 1951 zeker niet. Oud-voorzitter en erelid Theo Ogink vertelt over de ontstaansgeschiedenis, en geeft het antwoord op de vraag: wat is de definitie van het woord ‘stöppelhaene’ eigenlijk?

