Italiaanse Lavinia raakte in Raalte verliefd op wiskunde

Toernooi walking football Raalte door warmte ingekort

25 mei De warmte buiten, plus de hogere leeftijden van de voetballers. Het leek de organisatie van het eerste walking footballtoernooi in Raalte vrijdag verstandig om het toernooi-verloop in te korten. ,,De jongste speler is misschien 64 jaar, de oudste 77 jaar. We wilden niet dat spelers onwel zouden worden. Bovendien hadden ze al heel wat wedstrijden gespeeld'', licht Gerard Vennemans van de organisatie de ingreep toe.