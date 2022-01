Jaarlijkse gift betalen voor extra’s: Ribs & Blues Raalte wil liefhebbers aan zich binden

Bewoners zorgcen­trum Heino nog altijd in onzeker­heid: laatste uren voor overname tikken weg

Koortsachtige onderhandelingen hebben vandaag nog niet geleid tot een overname van woonzorgcentrum Huis ter Heijne in Heino. Vastgoedbedrijf Habion en het geïnteresseerde zorgbedrijf Thuisgenoten koersen af op een langdurige huurovereenkomst, maar er is nog geen overeenstemming met de curator over de inboedel. De curator is duidelijk: in de laatste uurtjes van 2021 is er een deal, zo niet, dan gaat de overname niet door.

