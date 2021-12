Jan (70) uit Raalte hielp zijn wielerclub van de grond af opbouwen: ‘Een kwestie van de lange adem’

Alle boeken van Dolfje Weerwolfje gestolen uit Olster bieb: ‘Het is net een spannend verhaal, maar waarom?’

Dolfje Weerwolfje van schrijver Paul van Loon is populair. In Olst is de kinderboekenreeks zelfs zó populair dat alle boeken van Dolfje Weerwolfje zijn gestolen uit de bibliotheek. En dat al voor de tweede keer. ,,Het is bijna een compliment maar natuurlijk niet de bedoeling’’, zegt de auteur over de Olster boekendief.

27 november