Jihadpostbode uit Heeten deed volgens justitie ‘meer dan wachtlopen’

Buurt wil einde aan sluipver­keer: ‘Schoonhe­ten moet stiltege­bied worden’

8:00 Landgoed Schoonheten in Mariënheem staat in de top vijf van de lawaaiigste stiltegebieden in Nederland. De verkiezing, die nog tot 18 januari duurt, is bekend geworden via het radioprogramma Vroege Vogels. Iedereen kan stiltegebieden nomineren waar de stilte ver te zoeken is vanwege geluidsoverlast van motorvoertuigen.