Jonge kitten maakt angstig ritje met vrachtwagen

,,Deze lieve gevlekte poes is mee gereisd aan de onderkant van een vrachtwagen en is bevrijd uit een benarde situatie in Raalte bij een garage'', laat de dierenambulance Noord-Overijssel weten in een bericht op Facebook. Het beestje zocht duidelijk naar warmte.

Volgens het dierenasiel werd het dier gevonden aan de Schuilenburg in Raalte. ,,Een medewerker van het transportbedrijf had het beestje mee naar huis genomen. Daar heb ik haar opgehaald'', zegt Antony van de Dierenambulance Noord-Overijssel.

Maakt het goed

Hoewel de poes onder de smeerolie zat, maakt ze het goed. ,,Toen ze hier binnen kwam, was ze bang en erg van slag", geeft Geesje van den Berg van het dierenasiel aan. Volgens haar liet ze alles gewoon over haar heen komen en maakt ze het nu goed.

Helaas heeft het diertje geen chip dus is het achterhalen van het baasje lastig. Het is een jong poesje van een maand of vijf oud. ,,Ze is net aan het wisselen. Vanochtend had ik een hoektandje in mijn handen", vertelt een medewerker van het dierenasiel.