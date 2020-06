Jonge Luttenbergers zien rol van de kerk in het dorp vervagen: ‘Bijna niemand doet meer communie’

Communie niet meer heilig

Ook al zijn ze ‘nog maar’ 16 en 17 jaar, vergeleken met hun basisschooltijd is er al weer veel veranderd in Luttenberg, merkten de scholieren bij het maken van het werkstuk. Paulien: ,,We hebben een enquête gehouden op basisschool Esmoreit. We kwamen erachter dat er bijna geen leerlingen meer hun eerste heilige communie of vormsel doen. Bij ons in de klas deed iedereen dat, op misschien één of twee na. Het was voor ons geen optie om het niet te doen.’’