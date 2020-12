Jongeren in Heeten beboet voor vuurwerk-overlast en overtreden corona-regels

Vliegles in Holten met uitleg van Jeremy Clarkson: ‘Kan niet wachten dronepi­loot te worden’

14 december Jongens en meisjes prikkelen voor een opleiding in de techniek. Dat kan heel droog met een praatje en plaatje. Maar of scholieren daar warm van worden? Scholengemeenschap de Waerdenborch in Holten pakt het anders aan. Met een nieuwe droneklas. ,,Drones worden steeds vaker ingezet en je kunt er ook nog mee racen’’, zegt docent Marcel Vaneker.