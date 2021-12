Jose zoekt zwerfafval in Wijhe, maar vindt iets gruwelijks in een dichtgeknoopte zak

SallandWo­nen mag 18 appartemen­ten en 4 woningen ontwikke­len aan Beatrix­laan in Wijhe

Het plan van SallandWonen voor 22 nieuwe woningen aan de Beatrixlaan in Wijhe heeft de zegen gekregen van het gemeentebestuur. Dat betekent dat de woningbouwvereniging nu verder kan met het opstellen van een nieuw bestemmingsplan en het uitzoeken van een bouwer voor het project. ,,Het is nog in een pril stadium. Er moet nog een hele procedure voor afgelegd worden.’’

