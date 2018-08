Jubelstemming in Raalter wijngaard: kwaliteit briljant

Niet alleen het zonnetje stemt wijnboer Ralph Mulders deze ochtend vrolijk. Maar ook een wandeling door zijn wijngaard De Landman in Raalte bezorgt hem een opgewekt gemoed. Want er hangt me toch een partij druiven aan de stokken! ,,We halen nu wel duizend flessen, het dubbele van wat we voorheen hadden'', jubelt Mulders.

Zomer

Vrijdag is hij begonnen met de oogst van de Solaris, een zoete witte druif. Over de kwaliteit van de druiven is hij in een opperbeste stemming. ,,Het is een warme droge zomer geweest. Er waren minder bedreigingen voor de druiven. Ze zijn veel minder gaan schimmelen. We hebben bijvoorbeeld weinig valse meeldauw. De kwaliteit is briljant.''