Jubileumpin voor tiende Sallandse Wandelvierdaagse

Video Restanten van drie gebouwen en een gedempte gracht gevonden in Luttenberg

7 oktober Op de hoek van de Butzelaarstraat en Looweg, dáár heeft Huys de Luttenberg gestaan, blijkt uit archeologisch onderzoek. In opdracht van de Raalter amateur-archeoloog Bert Terlouw is afgelopen zomer met een grondradar onderzoek gedaan. In de weilanden werden restanten gevonden van een havezate. Die stond tot begin negentiende eeuw op een terrein met de veldnaam Spiekerbelt.