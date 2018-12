Juristen: Raalte heeft in kwestie grond Heino niets te vrezen

Unieke samenwer­king voor landschaps­on­der­houd in Luttenberg

19 december Stichting Groen Luttenberg, Stichting Kostbaar Salland en de gemeente Raalte slaan de handen ineen voor het herstel en beheer van landschapselementen in Luttenberg, zoals kleine bossen, houtwallen en singels. Deze samenwerking is uniek in de gemeente Raalte.