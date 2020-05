Kan Wesepe jongeren in het dorp houden? ‘Dorpsfeest belangrijker dan winkels’

HOFtheater in Raalte experimen­teert er op los: ‘Schoolmu­si­cals op onze planken met live stream voor familie thuis’

29 mei Volle zalen trekt een theater momenteel niet, laat staan kijken naar de mogelijkheden om kleine groepen toe te laten. Want krijg je dan wel de sfeer die je wil hebben in een theater als er maar dertig man of honderd man zitten? Het HOFtheater in Raalte denkt op alle mogelijke manieren na om toch te openen vanaf 1 juni. ,,We hebben een culturele maatschappelijke functie. Wat kan, willen we doen. We gaan experimenteren.”