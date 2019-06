Kans klein op grote zonneparken in Raalte

Op het elektriciteitsnet in Raalte is nog beperkt ruimte voor het transport van groene energie, die bijvoorbeeld is opgewekt met zonnepanelen. De komst van een of meer grote zonnevelden in Raalte, zou de boel in de gemeente blokkeren. ,,Van zonneparken van twee hectare kunnen er nu nog zeker tien bij komen’’, zegt woordvoerder Bob Winkels van netbeheerder Enexis.