Kassagigant Pan Oston breidt uit in Raalte

Pan Oston gaat nieuw bouwen op een kavel van ruim 2,5 hectare, gelegen aan de Overkampsweg. Ook neemt het bedrijf ruim 0.5 hectare in optie voor toekomstige groei. Wethouder Wagenmans is blij: ,,Ik ben blij dat we een toonaangevend bedrijf als Pan Oston ruimte kunnen bieden om verder te groeien. We denken mee in de ontwikkeling van een bedrijf.''

Vier panden

De wortels van Pan Oston liggen in Raalte. Daarom is ook directeur Ralf Hovenga opgetogen over de overeenstemming. ,,We zijn verheugd dat we een mooie locatie voor ons nieuwe pand hebben weten te vinden in deze gemeente. We hebben samen met onze architect een fris, open en transparant gebouw weten te ontwerpen. De stap naar een nieuwe locatie komt als geroepen. Om de groeiende vraag van onze klanten in afgelopen jaren te kunnen beantwoorden, waren we als bedrijf genoodzaakt om verschillende naastgelegen panden in gebruik te nemen. Inmiddels zijn dit vier panden, wat verre van ideaal is. Vanaf begin 2019 kunnen we met al onze 140 collega’s weer vanuit één locatie opereren. “