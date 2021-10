Kastelen met glijbanen en uitkijktorens; in Mariënheem offeren kinderen vakantie op voor eigen bouwsels

VIDEOZagen, timmeren en schilderen. Al 25 jaar wordt in herfstvakanties een houtdorp gebouwd in Manege Bartels in Mariënheem. Voor deze speciale editie stond een rodeostier klaar en zijn vrijwilligers Albert Holsappel en Geert Koggel in het zonnetje gezet. ,,Kinderen willen echt niet op vakantie als er Houtdorp is’’, zegt organisator Evelien Wippert.

Buiten de manege in Mariënheem ligt een hoge stapel pallets. Eenmaal binnen overstemt het geluid van gehamer en gezaag 64 uitbundige basisschoolkinderen. Met een handvol spijkers in de broekzak en een hamer in de hand, wordt er hard gewerkt. ,,Ik heb hier echt naar uitgekeken’’, zegt Emma Logtenberg (10) terwijl ze een slokje van haar ranja neemt. ,,Houtdorp is leuk omdat je je eigen dingen mag maken en creatief bezig bent.’’

Volledig scherm In het Houtdorp van Mariënheem bouwen basisschoolkinderen kastelen met glijbanen. © Gerard Vrakking

Na 25 jaar is het mooi geweest

In de hal staan 8 bouwsels. Kastelen kun je ze wel noemen. Met glijbanen, ophaalbruggen en een kleine schuilkamer. Trots laat de 9-jarige Evi te Wierik, met een verfkwast in de hand, zien wat ze samen met haar groepje heeft gebouwd. ,,Achter die gordijnen gaan we straks spullen verkopen. En hier bij dit luikje kun je je verstoppen. Ook hebben we een schild boven de poort gehangen.’’

Andere meisjes beschilderen de zijwanden van hun paleisje. Potjes verf kunnen ze halen bij jubilerend vrijwilliger Albert Holsappel (75). ,,Vanaf het begin help ik hier al. Eerst bij de hut van mijn dochter, later bij die van mijn kleinkinderen. Nu vul ik potjes verf’’, vertelt de vutter. ,,Ik geniet van de kinderen die zich helemaal uitleven. Maar na 25 jaar is het ook mooi geweest. Ik heb het altijd met veel plezier gedaan.’’

Ook Geert Koggel (75) zorgt er al 25 jaar voor dat de jonge bouwers een knakworstje krijgen, ranja drinken en dat koffie en wat lekkers klaarstaan voor de andere vrijwilligers. ,,Ik loop graag tussen de bouwsels en kinderen door’’, vertelt hij. ,,Van de laatste dag geniet ik het meeste. Dan worden spelletjes gedaan en komen ouders kijken.’’

Niet meer op vakantie

Daar doen Yorick en Brinkhuis (7) en Jur Hoogeslag (11) extra hun best voor. Ze timmeren de extra verdieping nog eens stevig vast. Voor Hoogeslag is het de laatste Houtdorp. ,,Volgend jaar ben ik te oud’’, zegt hij met een sip gezicht. ,,Houtdorp ga ik echt wel missen. Wat ik dan ga doen, weet ik nog niet.’’

Vrolijk wordt hij dan wel weer van de speciale attractie die de organisatie heeft neergezet; een roterende mechanische rodeostier. Een voor een mogen de kinderen een ritje wagen. Dat ze ook hier plezier in hebben, is duidelijk te zien. Vrijwilligers Evelien Wippert en Rob Hoogeslag genieten mee. ,,Houtdorp is niet meer weg te denken hier’’, zegt Wippert. ,,Kinderen roepen al ver van te voren dat ze in de herfstvakantie niet op vakantie willen, maar gewoon bouwen op het Houtdorp. Ja, daar doen we het natuurlijk voor.’’

Volledig scherm Evi te Wierik heeft tussen het timmeren en zagen tijd voor de speciale attractie. © Gerard Vrakking