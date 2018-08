Keolis wil wet aanscherpen na incidenten op lijn Zwolle-Enschede

Onervarenheid

Die onervarenheid ontstond volgens Broersma doordat Keolis genoodzaakt werd een heel contingent aan nieuwe machinisten op te leiden. Van de NS, de voorgaande concessiehouder, kwam niet één machinist of conducteur over naar Keolis. Dat probleem doet zich volgens Broersma niet voor wanneer een buslijn van de ene concessiehouder naar de andere overgaat.

Mankracht

'Wensdenken'

Volgens bestuurder Henri Janssen van FNV-spoor wekt Broersma een verkeerde indruk wanneer hij zegt dat personeel door de NS aangewezen zou moeten worden en dat die mensen naar de nieuwe concessiehouder over zouden moeten gaan. „Dat is wensdenken”, zegt Janssen.

„Het is niet zo dat de NS mensen als een soort lijfeigenen kan aanwijzen en zeggen 'sorry jongens, maar jullie gaan nu over naar Keolis'. Dat kan ook niet, want het staat het basisprincipe van vrij verkeer van personeel in de weg.”