Kersverse Sallandse NK-winnaar handbiken richt zijn vizier op Olympische Spelen

videoAfgelopen zaterdag mocht de paralympische sporter Chiel Albers uit Olst, zich in het shirt met de nationale driekleur hijsen. Een eer die elke nieuwe Nederlandse kampioen handbiken ten deel valt. Want Albers was dit weekend de snelste op 40 kilometer afstand. Tijd om te genieten heeft hij niet. Trainingen voor de Olympische kwalificatie gaan gewoon door.