‘Keurige dief’ in Heino gaat viraal: ‘Eentje met een goede opvoeding'

Het onderschrift ‘ie mut wat als je de sleutel kwijt bent’ laat aan duidelijkheid niets te wensen over in de 44 seconden durende video. Op Dumpert.nl zagen ruim 240.000 mensen hoe een jongeman doodleuk met een loodzwaar fietsenrek om zijn schouder een poging doet weg te rijden terwijl er grinnikend wordt toegekeken. De opmerkelijke situatie voltrok zich in Heino, zo valt te herleiden uit de gebouwen op de achtergrond. De eigenaar van het fietsenrek, de gemeente Raalte, vermoedt dat het afgelopen weekend is gebeurd. ,,In principe zien het uit de grond trekken van een fietsenrek als vernieling”, laat een woordvoerster weten.

Netjes teruggezet

In de slotseconden van de video is echter te zien dat het fietsenrek bij daglicht weer terug in de grond wordt gezet. ,,We hebben even gekeken hoe het erbij lag en het zag er eerlijk gezegd netjes uit”, zegt de woordvoerster van gemeente. ,,We laten het daarom bij zitten en hopen maar dat hij de volgende keer nog weet waar hij zijn fietssleutel laat.”



De vele reacties onder de video op Dumpert.nl zijn louter positief. ‘Dan ben je gewoon een held’ en ‘Dat is nu Heino op zijn best! We lachen erom en we lossen het weer keurig op. Geen gedonder!'