Kinderen vullen hun knorrende maag met uitzicht op pasgeboren biggetjes in Lemelerveld

Raad Raalte geschokt door vervangen klimaatsys­teem

8 november Het klimaatsysteem in het gemeentehuis van Raalte is alweer aan vervanging toe. Acht jaar nadat de installatie is geplaatst, vertoont die onherstelbare gebreken. Het nieuwe systeem dat ervoor in de plaats moest komen, kost anderhalf miljoen euro.