Kinderopvang in Raalte is goed geregeld, zegt inspectie

Zwem jij wel goed genoeg? Test dat in Raalter zwembad

29 april Wie zaterdag 18 mei tussen 16.00 en 18.00 uur Zwembad Tijenraan bezoekt, kan via een ZwemChallenge uitzoeken hoe het met zijn of haar zwemvaardigheid zit. Dat is niet overbodig, want jaarlijks verdrinken nog steeds kinderen én volwassenen.