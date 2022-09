Kleine spoorwegovergangen Wijhe dicht, dus nu slalommen de trekkers tussen de fietsers door: ‘Ik hou mijn hart vast’

Tien jaar de lederhosen aan in Heino: ‘Na halfuur stond iedereen te springen en te dansen’

Honderden dansende en springende bezoekers, gehuld in lederhosen, maken er met een glas bier in de hand een groot spektakel van. ,,Die eerste editie herinner ik me nog heel goed”, zegt Udo Oortwijn, een van de organisatoren van het eerste uur over het Oktoberfeest in Heino.

