Klokkenmaker Den Nul: ‘Discussie over wintertijd is gouden reclame’

Het publieke debat over het afschaffen van het verzetten van de klok voor de zomer- en wintertijd noemt de uurwerkspecialist 'echt heerlijk’. ,,Want uiteindelijk komt het gesprek dan toch op de klok terecht. En is al snel de gedachte, moet onze klok misschien veranderd of vernieuwd worden?", zegt Van Maldegem, die zijn zaak in Den Nul heeft, in de buurt van Olst. Hij is gespecialiseerd in verkoop en reparatie van antieke uurwerken.