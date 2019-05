Komende nacht plaatselijk kans op vorst in Oost-Nederland

Dat het in mei ergens in Nederland vriest is niet zo bijzonder. Vrijwel elk jaar komt het in de maand mei tot lokale vorst. Dat de vorst van komende nacht niet zo bijzonder is, bewijst 1 mei 1962. Die nacht vroor het in Deelen, vlakbij Arnhem, maar liefst 4,5 graden. Bovendien kan het nog veel later vriezen dan nu. Recordlaat vroor het op 18 juni 1955 met in Witteveen (Drenthe) -0,8 graden en op 19 juni 1923 in Den Helder met -0,3 graden.