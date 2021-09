Koning en koningin een dagje ondergedompeld in trotse regio: ‘Je ziet dat Salland echt leeft’

video Beste Zan­gers-kandidaat uit Raalte weggebla­zen door verrassen­de cover in het Sallands: ‘God, wat mooi!’

10 september De tweede aflevering van het muziekprogramma De Beste Zangers stond gisteravond in het teken van Raaltenaar Hendrik Jan Bökkers. De zanger en zijn band maken voornamelijk muziek in het Sallands, een streektaal die niet veel deelnemers eigen is. Toch waagde een enkeling de sprong. Vooral de versie van An de Kant van zangeres Karsu Dönmez bleek een schot in de roos.